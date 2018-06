Margarita Robles será la tercera mujer que dirige el Ministerio de Defensa

Me encanta la hipocresía.



Estos hipócritas buscan la igualdad, y por eso meten en el poder gente que no tiene nada en la entrepierna, que no tiene testiculos, vamos.



Buscar la igualdad es meter a gente por su valía sin importar lo que le cuelgue por las piernas, y no consiste en meter a gente analfabeta solo por el hecho de no ser hombre. Lo entieden?