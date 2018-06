El magistrado Grande-Marlaska, ministro del Interior

Estoy con el 1.,



Políticos que se convierten en jueces pocos. Jueces en políticos muchos y sobre todo del lado de la izquierda. No se si tendrá mucho que ver esto en que cuando gobierna el PP sale toda la basura, que me parece bien que salga. Pero al reves también tenía que ser.



A mi me parece que un juez puede ser político, lo que no puede es volver a ser juez y desde luego no desvelar sus preferencias. Menuda separación de poderes de mis coj.... dos jueces ministros.



Esto de la progresía es muy cool y muy peligroso a la vez.