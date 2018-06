El astronauta Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades

En algunos de los comentarios de esta noticia se ve el nivel cultural e intelectual del Espanol medio. Lo unico por lo que hay interes es por que es que esta persona va a ser de un gobierno del PSOE, y por supuesto el futbol.



Pocas veces se ha visto un ministro con este nivel de conocimiento en su campo, y con unas habilidades tan extraordinarias. Todo cientifico o ingeniero que se precie (no voy a molestarme en pedir la misma comprension de la realidad del resto de la sociedad) deberia mirar a este nombramiento con esperanza.



Para empezar Pedro Duque es Ingeniero Aeronautico, una de las titulaciones mas exigentes de las universidades Espanolas. Se graduo con nota media de 10, lo que requiere una mente excepcional y una capacidad de sacrificio extrema. Por otro lado solo una persona de cada decenas de miles que se presentan llega a ser astronauta, y de hecho la capacidad de diplomacia, la logica y todo tipo de habilidades adicionales (incluyendo psicologicas) son valoradas para esta decision.



Y yo me pregunto, alguno de nuestros ministros o presidentes,sean del partido que sean, han sido la mitad de excepcionales? El tiempo dira si ha sido o no una eleccion adecuada, pero desde luego no es comparable a la morralla a la que estamos acostumbrados.