Puigdemont y los exconsellers demandan al juez Llarena ante la justicia belga

yo no soy gay pero tampoco soy homofobico, pero los hombres que han pensado que soy gay me han agredido o calumniado.



y es que los gays tambien estan con ellos, que estén de parte de unos o conectados ya todos caen.



sodoma y gomorra no fueron destruidas porque habian gays, sino por las violaciones y abusos perpetrados por gays y heterosexuales por igual.



y no sé porque mi ciudad da empleo y recursos a esos hombres homofobos que tiene empleo y respaldo de gobierno, de mujeres y de gays tambien, es inaudito que mi ciudad esos homofobos que la aborrecen tanto tengan éxito y trabajo pero dan la espalda a provincia o departamento o comunidad autonoma en asuntos politicos y sigune en la ciudad pese a agredir a la poblacioncivil local.