La Guardia Civil acredita que la Generalitat comprometió 3,2 millones para el 1-O

#10, los que no vemos TV3, no nos enteramos de nada...



Por eso, yo todavía no entiendo cómo hicieron los malvados políticos españoles para forzar a la alcaldesa de Barcelona a poner bolardos, pese a ir contra la libertad de las personas... Particularmente las que querían ir en furgoneta por las ramblas atropellando gente.



Tampoco entiendo como los mozos encontraron un cargamento de bombonas de butano, que no lleva ni un repartidor, y sin embargo, no sospecharon nada al encontrarlas en una casa habitada por marroquíes.



Solo te digo una cosa, Companys tuvo su cuerpo paramilitar, como buen nazi.



Y los mozos, por la tele y por la red, parecían más el cuerpo paramilitar del partido nazi catalán, que un cuerpo de policía al servicio de todos los ciudadanos.



Pero insisto, son conclusiones sacadas de la ausencia de visionado de TV3.