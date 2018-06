Carmen Calvo, la política que quiere constitucionalizar la igualdad de género

A mi lo del feminismo me parece bien, lo que no le veo sentido es a lo de la igualdad por la igualdad. Si la naturaleza hubiese querido que todos fuéramos iguales todos tendríamos la misma fuerza, constitución, semen y todos podríamos amamantar. Personalmente me inclino más por los valores como personas, el que o la que valga que siga para adelante y el que no valga o la que no valga que no empuje y se vaya para atrás. A partir de ahí todo está más claro. No vayamos contra la NATURALEZA.