Los nombres del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, ministro a ministro

Ya empezamos a ver un gobierno el cual se puede dilucidar quien da la cal y quien la arena. Nos veo como en Suiza, que se pasa la máquina quita nieves de forma "feminista", dicho por ellos mismos. No me gusta nada que la ministra de igualdad vaya a fomentar que las mujeres no se esfuercen por conseguir un empleo como con la ley de paridad. Es más, me parece que solo nos puede llevar a la destrucción total de este país.