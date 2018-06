Torra trabajará para "hacer posible lo que los ciudadanos votaron 1-O"

Son Palabras vacias.



1. Deben 200,000 millones de Euros en la parte de la deuda del estado que les corresponde



2. Deben más de 70,000 millones de Euros en deuda autonómica



3. Tiene el mayor desfase de pensiones (entre cotizaciones y pagos) de las 17 comunidades.



4. No sistema financiero



5. No tienen apoyo en Europa



6. No tienen Ejército



7. Tienen a la mitad de la población en Cataluña en contra



8. Tienen a gran parte de la población del resto de españa cabreada y practicando boicott.



No van a ningún sitio. Son palabras vacias. Igual a poner algún lacito pero nada más