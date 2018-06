Titular:



El PP no descarta enmiendas a los Presupuestos que afecten a acuerdos con el PNV.



"EL PP NO DESCARTA".



NO DESCARTA, "NO".



TIENE QUE PRESENTAR LAS ENMIENDAS, SI O SI, EN LAS PARTIDAS QUE LES HAN FAVORECIDO TANTO A LOS DEL "ORIAMENDI", Y QUE SE VAYAN A COMER LECHUGAS AL CASERIO, Y ESTUDIEN CON PEDRO Y TODOS LOS CANCERES QUE LE HAN APOYADO HABER COMO SE ETERNIZA LA DERIVA DE ESPAÑA EN MANOS DE CARROÑA.