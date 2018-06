Pedro Sánchez, el político de las siete vidas

Al 19. Me temo que tienes un gran cacao en la cabeza que no te permite entender la palabra democracia. Les quieres negar a los catalanes y vascos su derecho a votar y a su vez su derecho a independizarse. No te parece un poco dictatorial. Igual son cosas mías. Cuando los catalanes proponían un referendum seguro que solías alegar que antes hay que preguntarles a los españoles. Pues eso es. Si algún día tuvieran el apoyo de la mayoría tendrían derecho a independizarse. Se llama democracia.



Soy consciente que a la gente de derechas no les gusta y preferirían que algún militarcillo diera un golpe de estado o iniciara una guerra civil. Son más de la imposición que de la negociación. Y eso se ve claramente cuando el PP tiene que gobernar sin mayorías absolutas. Está acostumbrado a los tiempo de paca la culona.



La democracia se basa en el simple concepto de que la mayoría esté deacuerdo con la situación.Por supuesto habrá mucha gente que no lo esté, pero no representarán la mayoría.