Europa confía en el nuevo Gobierno del PSOE para una etapa "desafiante"

La Unión Europea cada vez tiene más sistemas de control de gasto, sin que ello haya sido óbice para que desde que M.Rajoy entrara a gobernar en 2011 la deuda pública subiera del 69,5% hasta el 99% tres años más tarde, llegando a subir incluso por encima del 100% en 2015. Además, a pesar de estos sistemas, lo poco que se había reducido la deuda en los últimos años (hasta el 98,3%), se iba a ver incrementada por unos presupuestos elaborados por gobierno del PP. Subida que de mantener los presupuestos se achacará a Pedro Sánchez, y a un gobierno socialista sin tener en cuenta que no los han elaborado, y caso contrario de intentar evitar dicha subida se les culpabilizará de poner en riesgo la estabilidad de España y de pactar con nacionalistas para sacar adelante unos nuevos presupuestos, cosa que ya ha hecho Mariano R.. Vaya¡¡¡ se haga lo que se haga no se acierta.



Además, si tenemos en cuenta que a la prima de riesgo española le afecta más el euroescepticismo italiano, que el color de nuestro gobierno o el conflicto catalán. ¿No será que la situación económica española depende en gran medida de los ciclos económicos globales más que de un gobierno u otro?.



¿No deberíamos esperar a ver que pasa antes de emitir juicios prematuros?, al gobierno socialista portugués no le van tan mal, a pesar de lo que se han criticado sus medidas, que según algunos les iban a llevar a la ruina, y a día de hoy crecen a un ritmo superior al de España, teniendo en cuenta además medidas sociales.



Y no obstante, creo que por encima del valor de millones de euros está el valor de la vida humana, y vida humana es lo que se está perdiendo por diagnósticos tardíos motivados por recortes en sanidad.