Torra se querella contra Rajoy y Santamaría por presunta prevaricación

Y mañana voy yo y preento una querella contra el/la chic@ del supermercado por hacerme pagar los productos que me llevo a casa.



Todos tenemos el derecho a la pataleta Sr. Torra. Pero me pregunto por qué no se querello usted contra el Pujol que (ahora voy a ser político), "supuestamente" nos robó más de 20.000 millones.



Aaaaah, que si quien comete los delitos es de los suyos, los delitos ya no lo son.