Pedro Sánchez firma la primera moción de censura que triunfa en democracia

#2 Me voy a esperar pero ya te digo que el capitalismo de amiguetes roba mas que chaves. De todas Manera si no me gusta no votaré a pedro sanchez. No estoy ni me caso con nadie por las ideas sino por su gestión. Y ya te digo que la del partido corrupto popular ha sido una gestión nociva y corrupta para la sociedad española. No solamente yo a titulo personal, sino miles de personas decentes y trabajadoras van hoy a brindar con champan que una panda de corruptos y chorizo salen de las instituciones. CHORIZOS!!