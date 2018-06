Diez cosas que han cambiado para siempre con la moción de censura

"Adelanto del debate que vendrá"



El adelanto no creo que sea tal.



Sanchez se caerá del carro del triunfo, y le pisotearán los caballos que han tirado de el hasta la presidencia.



Yo diría que este es el canto de cisne del PSOE. Pronto se deshará dada la falta de cohesión entre las políticas defendidas por sus diferentes federaciones. Ya no podrán echar la culpa al PP de los abusos que cometen los nazis.



De hecho, veo mas probable que Rivera acabe en la presidencia, y una coalición de PSOEmos sea su "oposición".



Pero bueno, hay que esperar un poco mas.



No pasa nada, paciencia. El espectáculo nos amenizará la espera.