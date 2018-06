Rajoy se despide: "Ha sido un honor ser presidente de España"

SR. PRESIDENTE SIENTO QUE LE HAYAN ECHADO COMO A MI, PORQUE MIRE USTED CON LO QUE SE VA A ENCONTRAR:



Si tiene usted 52 años, no le van a conceder el subsidio para mayores de 52 de 426 euros. Antes de la reforma tenías derecho con sólo 6 años cotizados, ahora ya no, aunque haya cotizado 37 años como yo.



Tampoco cuente usted con pensión de jubilación a los 65, la Ley dice que si no has cotizado dos años dentro de los últimos quince (entre los 50 y 65), no tendrá derecho ni a “la pensión mínima de jubilación”, si antes de los 50 ha cotizado 37 años, esos no le valen para nada.



Espero que usted, tenga más suerte que yo y encuentre pronto trabajo, no quiero desanimarlo pero a los mayores de 50 ya no nos quieren ni para recoger aceitunas.