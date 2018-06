770 420

Sánchez insta a Rajoy a dimitir para frenar la moción y se compromete a mantener los Presupuestos si gana

"Ha llegado el momento de abrir un espacio para el consenso"

Las elecciones son el tercer paso en la hoja de ruta socialista

Mantendrá los PGE de 2018 y se abre a negociar ya los de 2019

"Dimita, señor Rajoy, su tiempo acabó. Y esta moción habrá terminado aquí y ahora". Pedro Sánchez, candidato del PSOE para sustituir al presidente del Gobierno en Moncloa a través de la moción de censura, ha ofrecido a Mariano Rajoy la dimisión como forma rápida de atajar la situación. En caso de no hacerlo, el socialista se ha comprometido a un Gobierno "responsable" que mantendrá los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados y ha despertado con este anuncio la mayor crítica de Rajoy a su "asalto".

Sánchez, en su vuelta al Congreso dos años después de intentar la investidura, ha reaccionado así al discurso del presidente del Gobierno sobre el ansia del socialista por entrar en Moncloa sin pasar por las elecciones. "Su sola permanencia en el cargo debilita esta democracia", ha señalado. | EN DIRECTO | Pedro Sánchez afronta la moción de censura del PSOE a Rajoy.

Rajoy, como presidente del Gobierno, tiene la posibilidad de dimitir en bloque con su equipo. Esta circunstancia, hasta ahora solo utilizada por Adolfo Suárez, haría decaer automáticamente la moción de censura y, por tanto, Pedro Sánchez se quedaría sin la posibilidad de llegar a la presidencia por esta vía que no implica elecciones.

'Sí' a los Presupuestos del 'no'

Igualmente, Sánchez ha asegurado que si llega al Gobierno mantendrá los Presupuestos acordados en esa Cámara hace apenas una semana para favorecer la "gobernabilidad" del país a pesar de que votaron en contra de los mismos.

Las Cuentas eran uno de los puntos que más nerviosismo generaba en el PNV. "No es nuestro presupuesto pero no los vamos a retirar por responsabilidad", ha dicho al criticar que a estas alturas aún España no tenga los PGE aprobados.

Por este punto, Sánchez ha recibido la crítica más ácida de Mariano Rajoy en una de las réplicas. "El programa, ¿a quién le importa el programa? Los Presupuestos, hasta los del PP", lo que sea ha reprochado Rajoy, "para llegar al Gobierno sin pasar en las urnas".

Las elecciones, lo último en la hoja de ruta

Para el candidato socialista, "ha llegado el momento de abrir un espacio para el consenso". Pero el acuerdo no es fácil. De hecho, Sánchez llega al estrado sin tener asegurados los votos de PNV, necesarios para que salga la moción, y con los independentistas muy pendientes de su discurso.

Sánchez pide "ejemplaridad" a los diputados del Congreso para acabar con la "enfermedad crónica" que a su entender tanto Gobierno como PP quieren pasar por alto con un falso chantaje que ofrece una "estabilidad manchada de corrupción".

La hoja de ruta del PSOE pasa por utilizar ese consenso como herramienta transversal que sirva primero para acabar con el Gobierno de Rajoy mediante la moción, segundo para dar estabilidad y tercero para acordar la convocatoria de las elecciones.

En el diálogo, Sánchez incluye a los partidos independentistas para volver al diálogo con Quim Torra, president catalán que le llevó a pactar con Rajoy la vuelta al 155 en caso de un nuevo desafío. Cataluña es el arma arrojadiza más evidente en este debate aún sin respuesta.

Con la vista en los Presupuestos de 2019

En sus intervenciones vespertinas, Sánchez ha avanzado su intención de negociar los Presupuestos Generales del Estado para 2019, que deben presentarse en septiembre.

Durante su réplica a la intervención del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, Sánchez le ha tendido la mano "para que el mismo esfuerzo de negociación que ha tenido con el Gobierno actual pueda tenerlo también con el Grupo Socialista y con el Gobierno que eventualmente pueda alumbrar esta moción de censura para los Presupuestos de 2019", informa Europa Press.

Asimismo, Sánchez se ha comprometido con el diputado canario a "acompasar" la convocatoria de unas nuevas elecciones a la renovación del Estatuto de Autonomía de Canarias y del Régimen Económico (REF) y Fiscal de esta comunidad.

Ambas iniciativas se encuentran tramitando en el Congreso en fase de ponencia, y en caso de disolverse las Cortes por una eventual convocatoria electoral, estas quedarían paralizadas, debiendo iniciarse de nuevo su tramitación.

