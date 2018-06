Urkullu: "Estoy tranquilo, todos los días son complicados"

El lehendakari no desvela la posición que tomará el PNV en el Congreso

Iñigo Urkullu, lehendakari. Imagen: EFE

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado este jueves por la mañana que está "tranquilo" y, sin revelar cuál puede ser la posición del PNV ante moción de censura presentada por el PSOE contra el presidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, se ha limitado a asegurar que "todos los días son complicados y son interesantes".

A su salida de la sede del PNV de Álava, en Vitoria, donde está reunido el EBB, la Ejecutiva Nacional jeltzale, para decidir el sentido de su voto sobre la moción de censura contra Rajoy, Urkullu ha afirmado que no le corresponde a él realizar declaraciones hoy. "No me corresponde a mí decir nada", ha añadido.

Hasta el momento se desconoce si los jeltzales han adoptado una decisión sobre si apoyarán la iniciativa socialista para desalojar al presidente del Ejecutivo central.

