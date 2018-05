Todos los caminos del PNV le llevan a 'traicionar' a Rajoy y apoyar la moción de Sánchez

El destino de 46 millones de personas en manos de estos irresponsables que confunden el juego político con la juerga política. Ayer se dice si al presupuesto del Estado y hoy se vacila si apoyar o no al gobierno que lo propuso.



A mi no me ha gustado como gobernó el PP pero me pregunto si cae Rajoy qué ?. Los apurados por conseguir el poder que ofrecen a la ciudadanía amén de querer ocupar las poltronas. Me temo que nada y que la crisis económica se agravará y que mucha gente lo lamentará. Aquí tiene visos de cumplirse aquello de que " detrás de mi vendrá quien bueno me hará ".