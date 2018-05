Prisión eludible bajo fianza de 200.000 euros para la mujer de Bárcenas y de 100.000 euros para Sepúlveda

Justicia a la carta, método Urdangarin-Infanta.



Que asco de jueces versátiles y corruptos hasta la médula.



A ver cuando empiezan a salir las mordidas y los pagos en paraísos fiscales a los jueces por sentencias a la carta.



O es que alguien se cree que porque no haya salido nada en este cenagal de corrupción en el entorno de la justicia no va a haber, que raro no.