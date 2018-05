Pablo Iglesias llora en el Congreso al recordar las torturas de 'Billy el niño'

Iglesias ha leído varios testimonios "escalofriantes" al ministro Zoido

La respuesta del ministro ha indignado a la bancada de Unidos Podemos

Hoy en el hemiciclo estaban como invitadas varias víctimas de torturas

Pablo Iglesias, emocionado en su escaño. Foto: Efe

¿Se plantea el Gobierno retirar la condecoración a Antonio González Pacheco, alias 'Billy el niño'? Esta pregunta de Pablo Iglesias al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, en la sesión de control al Gobierno de este miércoles ha terminado con el secretario general de Podemos llorando en su escaño.

Tras formular la pregunta, Iglesias ha relatado varios testimonios "escalofriantes" de torturados por el inspector del Cuerpo Superior de Policía durante la Transición.

???? "Su Gobierno tiene competencias para retirar esa medalla que es una ignominia para la democracia española".@Pablo_Iglesias_ ha leído algunos testimonios escalofriantes de Billy el Niño a Zoido #SesiónDeControl ???? pic.twitter.com/VPViZSxT6t — PODEMOS (@ahorapodemos) 30 de mayo de 2018

Zoido, en su respuesta, ha asegurado que el Gobierno no se ha planteado la retirada de la medalla porque nadie lo ha solicitado de manera oficial. Pero ha sido la parte de la respuesta en la que ha puesto en duda esas versiones leídas por Iglesias las que han causado indignación. "Si todo lo que usted acabara de relatar estuviera recogido en una sentencia no habría ningún diputado de esta cámara que pensara que merece esa condecoración y que no hubiera caído de la cámara todo el peso de la Ley", ha dicho.

Alberto Garzón ha utilizado también Twitter para reprochar al ministro la respuesta. "El ministro de Interior mantendrá la condecoración al torturador franquista 'Billy el Niño' y ha defendido a ese fascista delante de sus víctimas, que estaban en la tribuna. Qué poca vergüenza. Qué ganas de que esta gente sea expulsada del Gobierno".

Hoy el Congreso ha recibido a varias víctimas de González Pacheco, a las que Iglesias y la bancada de Unidos Podemos ha dedicado aplausos.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias