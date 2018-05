770 420

Rajoy no piensa en echarse a un lado: "Mi intención es cumplir el mandato"

Se pregunta quién va a aceptar el "chantaje" de Pedro Sánchez

Catalá describe la moción como un "aquelarre con lo peor de cada casa"

El PNV, con un Govern viable, tiene aún una situación más complicada

Mariano Rajoy ni dimite ni convoca elecciones. "Mi intención es agotar el mandato", ha asegurado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles, un día antes de que comience el debate de la moción de censura presentada por Pedro Sánchez y que ha calificado de chantaje.

El argumento de la estabilidad se esgrime desde todos los flancos. Sánchez, si gana, convocará elecciones "lo antes posible", cuando se haya devuelto la estabilidad al país. Rivera asegura que esa estabilidad la dan las urnas. Y Rajoy insiste en que los mandatos son por cuatro años porque eso da "certidumbre", sobre todo con los Presupuestos aprobados, ha remarcado.

Este miércoles, Rajoy ha tenido una mención especial a la estrategia de Sánchez, a quien acusa de chantaje a varios bandos: el PSOE "está diciendo" que si no le votan tendrán que pactar con Cs y adelantar las elecciones y al partido de Albert Rivera le comenta que si insiste en adelantar las elecciones tendrá que irse con los del "gobierno Frankenstein". "Les están chantajeando a todos ustedes. Vamos a ver quién acepta el chantaje".

Ante este "atajo" hacia la Moncloa que asegura que busca el líder socialista, Rajoy se ha escudado en los resultados electorales para no dimitir. Pero al PSOE ese argumento no le sirve. Margarita Robles ha utilizado su tiempo para recordar a Rajoy que "un presidente que no tiene credibilidad para los tribunales no tiene credibilidad para la estabilidad de un país. España necesita un presidente que sea creíble, que dé confianza y estabilidad", en relación a la opinión de los magistrados sobre la declaración de Rajoy en el 'caso Gürtel'.

Sin embargo Rajoy ha quitado hierro al asunto recordando que desde que Gürtel se juzga él ha ganado tres elecciones mientras que el PSOE se ha ido hundiendo. "Las responsabilidades políticas deberían pedírselas a quien quiere ser presidente del Gobierno de cualquier manera sin pasar por las urnas", ha dicho en referencia a los malos resultados electorales del PSOE en las últimas elecciones.

Abundando en la crítica, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en su respuesta a la socialista Carlota Merchán, ha remarcado que la "ambición por el poder" del PSOE está costando 36.000 millones a la economía española, en relación a las variaciones al alza de la prima de riesgo ante la incertidumbre.

El PNV, en situación comprometida

Que dos días antes de que comience el debate de la moción de censura, Torra anunciara un Govern viable deja al PNV en una situación comprometida de cara a la votación del viernes. Con el 155 ya más fuera que dentro, los independentistas lo tendrían más fácil en el Congreso para apoyar la propuesta de Pedro Sánchez, una vez 'liberados' del Gobierno. Y los nacionalistas vascos son afines a esas bancadas de PDeCAT y ERC en el Congreso. Pero la amenaza de elecciones anticipadas con fecha próxima que conlleva no echar a Rajoy es el contrapeso que hace que los vascos aún no definan el sentido de su voto: si no apoyan a Sánchez, podría llegar la moción de Rivera, que Sánchez tendría que apoyar y que iría con fecha de comicios (mismo escenario posible en caso de la moción de Podemos). A este panorama se suma que el día 19 de junio los Presupuestos pasan por el Senado, y el PNV quiere que se mantengan sí o sí.

Tampoco lo han hecho hasta ahora los partidos catalanes. ERC se debate entre el 'sí' y la abstención y el PDeCAT le seguirá los pasos en la decisión que tome, según ha contado su portavoz, Carles Campuzano, en el Congreso, desvinculando esa decisión de la moción. "Si el PSOE quiere los votos del PDeCAT deberá dar razones en su intervención que justifiquen ese voto", ha dicho.

"Aquelarre con lo peor de cada casa"

En la misma sesión de control, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, también ha arremetido contra la moción de censura. Junta, ha dicho, al PSOE de los ERE, al PdCAT de la trama del tres por ciento y a la financiación "supuestamente de Venezuela o Irán" de Podemos: un "aquelarre con lo peor de cada casa".

Así se ha defendido de la pregunta que la portavoz de Podemos, Irene Montero, había dirigido a Sáenz de Santamaría sobre la sentencia de Gürtel, la misma que ha motivado este revuelo en el panorama político.

Según el ministro, la sentencia no condena a ningún dirigente del PP ("algunos alcaldes de hace 15 años") ni tampoco al partido, a quien se considera partícipe a título lucrativo y tendrá que afrontar una multa de 245.000 euros.

