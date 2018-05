Ciudadanos ofreció al PSOE una moción con Jáuregui, Redondo o Solana como candidato independiente

El único objetivo de Pedro es su obsesión por ser presidente, aunque sea por un día. Lo intenta siempre que puede, demasiadas prebendas para los ex presidentes como para no ambicionar serlo. ¿ Los ciudadanos ?, ¿ qué son los ciudadanos, sino un mero instrumento para alcanzar el poder manipulando los sentimientos de los ciudadanos ?.



Pedro ha pasado de presentarse con la bandera española más grande vista en un escenario hasta con ninguna, de ir de “ campechano” con su “cochecito” a ir con corbata y chofer, ha pasado de de nación de naciones a no se sabe qué; hace lo que conviene para alcanzar su exclusivo objetivo. Y lo más importante, ¿Tiene algún proyecto de país, de hacer un proyecto autonómico que no sea el ruinoso y generador de odio actual, de atender las necesidades reales de los ciudadanos, etc, etc. ¡¡ NINGUNO ¡!



Nada dice de la política antiespañola en Cataluña, Baleares y CV en donde es responsable y colaborador del apartheid de los ciudadanos españoles en su propia tierra.