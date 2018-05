770 420

Sánchez propone pactar la fecha de las elecciones si prospera la moción

El pacto llegaría después de que Sánchez entrara en La Moncloa

Pide a los partidos que voten 'sí' o 'no': no caben posturas intermedias

Cs prioriza PGE y 155 y los independentistas se indignan con Sánchez

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha lanzado este martes una oferta para que prospere la moción de censura a Mariano Rajoy que empieza a debatirse el jueves: si sale adelante, pactará la fecha de las elecciones generales y, por tanto, el tiempo que estarían los socialistas al frente del Gobierno. Pablo Iglesias plantea presentar otra moción a Rajoy si fracasa la de Sánchez.

Sánchez ha anunciado esta posición ante el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados mientras insiste en la necesidad de gobernar para dar "estabilidad" al país. Este acuerdo propuesto a todas las formaciones políticas llega ante el rechazo que genera la falta de concreción en cuanto al tiempo que el PSOE gobernaría en caso de cambio de Gobierno. Sánchez ha matizado con esta oferta el "cuanto antes" que prometió al anunciar la moción: el pacto sería después de votar el viernes y llegar a La Moncloa.

"Es el consenso que yo ofrezco a todos y cada uno de los 350 diputados y diputadas que estáis en las Cortes Generales. Un consenso en torno a la censura, un consenso en torno a qué entendemos por estabilidad y normalización de la vida política y un consenso necesario que se tiene que dar en torno a la convocatoria de elecciones", ha dicho en declaraciones recogidas por Europa Press.

El candidato ha pedido también que a la moción el resto de fuerzas vayan con un 'sí' o un 'no' porque a su entender, recoge Europa Press, no caben posturas intermedias en este asunto y ha advertido a quien escojan mantener a Rajoy, del daño a la democracia. "No hay ningún cálculo político ni electoral que justifique su permanencia".

Ciudadanos: PGE y 155, primero

Es Ciudadanos el otro partido con más voz en este momento. La postura del equipo de Albert Rivera no pasa por apoyar una moción de la que Sánchez salga presidente del Gobierno. Ha ofrecido una moción instrumental para convocar elecciones pero poniendo el énfasis en que la prioridad del grupo naranja es mantener los Presupuestos y extender el 155 en Cataluña antes que las elecciones.

"Nuestra principal preocupación es la estabilidad", ha dicho el portavoz en el Congreso Juan Carlos Girauta. Optan por no ponerla en peligro tampoco con el adelanto electoral si no lo convoca Rajoy. "Si no lo entiende, nos tendremos que sentar con el PSOE para pensar en una convocatoria forzada por un candidato instrumental".

Este martes, Sánchez ha continuado la ronda de contactos con los grupos de cara al jueves, cuando comienza a debatirse. Ha mantenido el primer contacto telefónico con Pablo Iglesias desde que se presentara la moción. Unidos Podemos aseguró su voto que dependerá finalmente de la decisión de las bases en la votación que se hará entre miércoles y jueves. Pero el equipo de Iglesias da por hecho que saldrá adelante el apoyo.

Con respecto a Ciudadanos, el PSOE sigue chocando en sus posiciones. Tras una reunión este martes por la tarde en el Congreso entre el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, se ha constatado las diveregencias entre ambos. Mientras los socialistas se niegan a una moción únicamente "instrumental", en Cs sólo abogan por buscar una fecha electoral.

Indignación entre los independentistas

Sánchez dijo que no negociaría para sacar la moción. Con esa premisa, también ha contactado ya con ERC y PDeCAT para informarles de la moción, sin entrar en otros asuntos. De hecho, los independentistas se han mostrado molestos por que Sánchez se comunicará con ellos en futuras ocasiones sobre este temas mediante su secretario de Organización, José Luis Ábalos. "Parece que no quieren nuestro voto", dijo anoche Joan Tardà.

De igual manera, anoche Sánchez habló con el PNV para informarle de la moción de censura. En concreto, la llamada fue al presidente del partido. Andoni Ortuzar. Los vascos no han adelantado por el momento el sentido de su voto: "Hay muchas incógnitas por despejar", ha reconocido Aitor Esteban.

La moción de censura se desarrollará en dos sesiones: el jueves comenzará a las 9:00 horas y está previsto que se extienda hasta las 21:00 horas. En esa primera jornada, un diputado del PSOE firmante de la moción hablará sin limitación de tiempo; luego lo hará el candidato Pedro Sánchez, que también dispondrá de los minutos que considere. Después de un receso que marcará Ana Pastor, los grupos tendrán turnos de 30 minutos cada uno y réplicas de 10.

El viernes será el día de la votación. La sesión comenzará a las 9:00 y se espera que acabe en torno a las 14:30. De la votación saldrá si Mariano Rajoy sigue en la Moncloa o si Pedro Sánchez ha conseguido lo que no logró en 2015. En caso de fracasar, los socialistas no podrían presentar otra moción mínimo hasta septiembre porque la normativa (además de mínimo 35 diputados) requiere que sea en otro periodo de sesiones si se registra por el mismo partido.

