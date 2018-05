Alfonso Guerra llama "nazi" a Torra

Vamos a ver:



Franco ganó la guerra civil española (1936-1939).



Yo soy de derechas, pero no me considero 100 % franquista, pues estoy en contra de las guerras y de las dictaduras.



Quizá, en aquel entonces, dialogar no servía de nada. Los conflictos políticos se solucionaban con guerras.



Yo, que hablo y escribo perfectamente tanto en español como en catalán, considero que ninguna lengua debe ser perseguida.



En España, cualquier español (se sienta o no español) es libre de expresarse en español, catalán, gallego o vasco.



Durante el franquismo, se prohibió la lengua catalana. Franco tendría que haber prohibido otras cosas: por ejemplo, el tabaco y el alcohol.



Tras la muerte de Franco, los catalufos dijeron:



Ley 7/1983, de 18 de abril, de normalización lingüística en Cataluña.



No contentos con esta ley que se inventaron, poco después, el 10 de septiembre de 1983 se iniciaron las emisiones de TV3 (la televisión pública de Cataluña).



Los catalufos no estaban todavía contentos del todo y, más tarde, se inventaron la Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística.



Tras la muerte de Franco, en Cataluña se sanciona por rotular en español. Todos los comercios deben tener rótulos escritos en catalán. Es obligatorio. Y, si no lo pones en catalán, ¡multa al canto! Es decir, durante los últimos 43 años, ha habido una especie de "CDR" que recorría toda Cataluña y tomaba nota de aquellos comercios que tenían el rótulo escrito en español.



Tras la muerte de Franco, se persigue la lengua española en Cataluña.



Los catalufos incumplen hasta sus propias leyes. Tiran al suelo colillas y chicles masticados. Y nadie los multa. No pasa nada.



El espacio público, que es de todos (independentistas o no), lo ensucian cada día con grafitis, lazos amarillos, cruces de madera, etc.



"¡Ay, Rodolfo, pero, como bien dices, el espacio público es de todos!" (con voz de catalufo mariquita).



¡Claro que es de todos! ¡Pero no para ensuciarlo, sino para mantenerlo siempre limpio! Además, se necesita un permiso del ayuntamiento para ocupar con cosas el espacio público. Por ejemplo, los bares que tienen mesas y sillas afuera, para que los pu-tos fumadores puedan drogarse, tienen un permiso del ayuntamiento para poder ocupar parte de la acera de la calle.



Por lo tanto, poner cruces amarillas en la playa de Canet de Mar (Barcelona), sin ningún permiso, es un acto vandálico.



La bandera de España representa a todos los españoles (sí, a los catalufos también). Los catalufos, en cuanto ven una bandera de España, gritan: "¡Facha!, ¡hijo de pu-ta! ¡Fascita, que eres un fascista! ¡Pu-ta España! ¡Ca-bro-nes!"



Es decir, la bandera de España actual. No me refiero a la bandera franquista. Para los catalufos, si no eres como ellos, entonces eres un "facha" (tanto si te sientes facha como si no).



Un consejo para nosotros, los españoles normales:



Jamás de los jamases debemos caer en la tentación de rebajarnos al nivel de los catalufos. Es decir, no hace falta ensuciar las calles con pegatinas de la bandera de España. Tampoco debemos hacer grafitis del tipo "Puichdemierda, HDLGP", etc.



Los españoles normales debemos mantener limpias las calles. Por eso, aplaudo la labor de los GDR, quienes retiran lazos amarillos de plástico.



Los españoles normales somos hombres y mujeres de paz. Defendemos la unidad de España y rechazamos todo tipo de violencia.



Hay dos tipos de catalufos:



1) Los ancianos, que normalmente no se meten con nadie. Simplemente lucen orgullosos su lacito amarillo en la chaqueta. De todas maneras, en el metro y en el autobús, si veis a un/-a anciano/-a de pie, con un lazo amarillo, cededle el asiento. No seamos malos.



2) Los jóvenes y los adultos de mediana edad extremadamente adoctrinados. Simpatizantes de la CUP, Arran, ANC y Òmnium Cultural. Para ellos, una manifestación "pacífica" (sic) es cortar carreteras y autopistas, quemar contenedores de basura, romper escaparates de tiendas y hacer grafitis en oficinas y cajeros de bancos (excepto en bancos catalufos, claro: Caixa d'Enginyers, etc.).



Todas las pequeñas y grandes empresas -aquellas que no se sientan catalufas, claro- deberían marcharse de Cataluña. Ya se han ido bastantes, pero no todas.



Os animo a continuéis con el boicot a los productos catalanes. Es obligación de todos convertir a los catalufos (únicamente a los catalufos) en mendigos. Deseo que duerman todos dentro de una caja de cartón reciclada. En la calle. Pasando frío o calor. Van a ser más pobres que los habitantes de la República de Burundi (país africano).