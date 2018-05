770 420

Bárcenas critica que se acuse al PP de ser responsable de sus "miles de cargos"

Aprecia "claros desequilibrios entre condenados por un mismo delito"

Niega tener en su poder una grabación de Rajoy sobre los papeles

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas, condenado a 33 años y 4 meses de prisión en la trama Gürtel y enviado a prisión, ha señalado que la decisión de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es una "sentencia política" y ve "cínico" que se acuse al PP cuando es "imposible" que sea responsable de lo que hacen sus "miles de cargos".

"Es una sentencia política en la que la valoración de las pruebas practicadas en el juicio no se han tenido en cuenta. Tengo la sensación de haber asistido a un juicio distinto al plasmado en la sentencia", ha señalado el que fuera tesorero del PP entre 2008 y 2009, quien también ha recalcado que existen "claros desequilibrios entre condenados por un mismo delito y las penas asignadas para cada uno de ellos".

El ex tesorero del PP -condenado por delitos de blanqueo de capitales, falsedad continuada, apropiación indebida, contra la Hacienda Pública, estafa en grado de tentativa y falsedad en documento mercantil- ha reiterado además que recurrirá la sentencia al Tribunal Supremo y ha alegado que ha sido condenado "exclusivamente" por delitos económicos. "Existe suficiente jurisprudencia de casación de condenas por delitos similares a banqueros, futbolistas y empresarios con penas muy inferiores" a las que se han impuesto en este caso, ha concretado.

En una entrevista que el diario El Mundo, Bárcenas ha subrayado que en esta sentencia, relativa a la primera etapa de Gürtel (1999-2005), se ha juzgado "conductas personales que nada tienen que ver con el Partido Popular como institución". El partido ha sido condenado como partícipe a título lucrativo al pago de 133.628,48 euros.

En esta línea, ha censurado el "cinismo extraordinario" que han demostrado otras formaciones políticas con sus críticas por la responsabilidad de 'Génova' porque, ha defendido, "es imposible" que la formación pudiera "controlar y ser responsable de lo que hacen miles de cargos electos". "¿Un banco debería ser penalmente responsable del dinero que un empleado robe de los clientes? ¿Por qué entonces un partido sí, en relación a lo que hagan sus cargos electos?", se ha preguntado.

El SMS se Rajoy

El ex gerente del PP ha señalado además que desde el año 2013 no ha hablado "con nadie" del partido y ha explicado que el famoso SMS que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le envió con el mensaje 'Luis, sé fuerte' era para trasladarle ánimos por los ataques que estaba recibiendo cuando se conoció que tenía una cuenta en Suiza.

"El 'hacemos lo que podemos' hay que entenderlo en clave interior, dado que algunos compañeros de partido, desoyendo su opinión, echaban con este tema más leña al fuego", ha señalado Bárcenas, quien ha negado que haya existido un pacto con el PP y ha explicado que retiró la acusación por la destrucción de los discos duros para centrarse en Gürtel.

El ex tesorero, que ha eludido responder a cualquier pregunta relacionada con la pieza separada conocida como 'los papeles de Bárcenas', también ha negado haber hablado de cambiar su testimonio sobre la entrega de sobres con dinero negro a Rajoy y ha aclarado que cuando mencionó la posibilidad de matizarlo se refería a "puntualizar", algo que "efectivamente" hará "en su momento".

Igualmente, ha negado que tenga en su poder una grabación que implicaría al presidente del Gobierno en una negociación sobre su indemnización en diferido, así como la existencia de un pacto al respecto. "Yo quedaba a disposición del partido con poca o nula visualización de cara al exterior hasta que se resolviese el tema judicial y decidiésemos de mutuo acuerdo que función desempeñaría. Ése era el sentido de la carta que le envié al presidente. De no ser así habríamos resuelto el contrato laboral en su momento y yo habría recibido la indemnización que me correspondía, como sucedió sin ir más lejos con Cristóbal Páez -ex gerente del PP-", ha explicado.

