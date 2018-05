La Audiencia Nacional envía a prisión a Bárcenas, Guillermo Ortega y López Viejo tras la sentencia de Gürtel

la verdad años decondena por robar no parece muy humano, basta obligarlos a devolver todo el dinero y no quitarles poder ocupar cargos ysufragio de por vida, porquebarcenas y los otros no representan unpeligropúblico.



en un mundial o fecha fifa de pasar lo que lesionaron al delantero del liverpool con saña lo amonestaban con 1 año de suspensión en competiciones fifa o confederación, tal fue la mordida de suarez o el dedo de jara.