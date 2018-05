770 420

Rivera propone a Rajoy pactar elecciones en otoño pero Génova quiere agotar la legislatura

Rivera: "Pedimos al Gobierno que rectifique, que no se enroque"

Su 'plan B' es una moción instrumental que sirva para ir a elecciones

Casado: "El Gobierno está legitimado para seguir sirviendo a los españoles"

Este lunes, Albert Rivera ha propuesto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acordar una convocatoria de elecciones generales en otoño para proceder a una "salida ordenada, democrática y digna" que anule la moción registrada por Pedro Sánchez y que se debate este jueves y viernes. La propuesta era a modo de ultimátum porque de no aceptar, Ciudadanos tiene su 'plan B': impulsar una moción con un candidato independiente que convoque esos comicios. Pero en Génova no conciben un adelanto electoral y esperan que la moción del PSOE fracase para poder acabar una legislatura que no entiende agotadapor la sentencia de Gürtel.

"Pedimos al Gobierno que rectifique, que no se enroque, que asuma la realidad y si está dispuesto a discutir un fin ordenado de la legislatura, nosotros estamos dispuestos a hablar con el Gobierno", ha señalado Rivera en rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva de Ciudadanos.

Asegura Rivera que se plantea un 'plan B' con una moción de censura que sirva para ir a elecciones. Según este planteamiento, Ciudadanos impulsaría la candidatura de un presidente independiente que "no tenga ningún ansia de poder sino sentido de la responsabilidad" y que gestionaría la convocatoria de elecciones.

El líder 'naranja' ofrece un pacto con Rajoy para la aplicación del 155 en Cataluña, que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado en el Senado y haya estabilidad económica, a lo que ha añadido que el PP se debe comprometer a "poner fecha y hora" a un adelanto electoral. Defiende que tras la sentencia de la Gürtel se ha agotado la legislatura, el Gobierno se encuentra en minoría tras retirarle su apoyo y hay una crisis "de confianza y constitucional". "La mejor manera de no equivocarnos es que decidan 47 millones de ciudadanos", ha resumido.

Pero el no oficioso a la propuesta lo ha dado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, al considerar que no es responsable adelantar las elecciones generales si esta semana fracasa la moción de censura que ha presentado Pedro Sánchez para echar a Mariano Rajoy. De hecho, ha apostado porque el jefe del Ejecutivo agote la legislatura, una vez que acaban de "sacar adelante" los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso. "Este Gobierno está legitimado para seguir sirviendo a los españoles", ha enfatizado.

El portavoz del PP ha reconocido que la oposición está en su "justo derecho" de solicitar elecciones anticipadas pero ha recordado que se trata de una "facultad personalísima" del presidente del Gobierno. De hecho, ha subrayado que acaban de "ganar dos elecciones", la de diciembre de 2015 y la de junio de 2016, y han aprobado los PGE en el Congreso.

"Y ahora mismo, como está el panorama internacional, no parece que sea lo más responsable, sobre todo porque tenemos dentro unos meses unas elecciones municipales, autonómicas y europeas, en las que se podrán dirimir los proyectos que toquen", ha aseverado, para añadir que el Gobierno de Rajoy está "legitimado para seguir sirviendo a los españoles".

