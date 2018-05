La moción de censura de Sánchez contra Rajoy empezará a debatirse el jueves y se votará el viernes

EL CANCER DE ESPAÑA ES EL PARTIDO POPULAR. SI RAJOY NO HUBIERA BOICOTEADO LA REFORMA DEL ESTATUTO DE CATALUÑA, A ESTAS ALTURAS NO HABRÍA HABIDO UN INTENTO DE INDEPENDENCIA DE ESA REGIÓN. RAJOY HA DADO ALAS A LA INDEPENDENCIA, HA MULTIPLICADO EL NUMERO DE INDEPENDENTISTAS, GRACIAS A SU VETO A LA REFORMA DEL ESTATUTO.



DESPUÉS, PARA MÁS VILIPENDIO, CUANDO HA SURGIDO TODO EL PROBLEMA DE CATALUÑA NO HA HECHO ABSOLUTAMEBNTE NADA DURANTE ESTOS ULTIMOS CINCO AÑOS: NI HA ADOPTADO UNA POSICIÓN DURA (APLICAR EL 155 PERO A SU DEBIDO TIEMPO) NI HA APLICADO UNA POSICIÓN BLANDA (NEGOCIAR CON LOS CATALANES). SENCILLAMENTE NO HA HECHO NADA, DALVO ESPERAR Y VER, HASTA EL ÚLTIMO MINUTO.



RAJOY ES EL CÁNCER DE ESPAÑA... POR NO HABLAR DE LA CORRUPCIÓN DEL PP, QUE ES LA MAYOR EN TODA LA HISTORIA DE NUESTRA DEMOCRACIA...



ESPAÑA GANA M,UCHO SI RAJOY SE MARCHA A SU CASA. Y EN QUE NO QUIERA VERLO, QUE NO LO VEA.