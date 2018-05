Alfonso Guerra vuelve a alinearse con Ciudadanos y pide a Sánchez elecciones inmediatas si gana la moción

Sr. Guerra, me suena que sus correligionarios en el PSOE actual, no las piensan. Andan por ahí como pollos sin cabeza. Si subieran un mínimo de sentido común y de estado, se sentarían un par de días a meditar y llegarían a las mismas sensatas conclusiones que Vd., pero como lo único que les interesa es salir en la tv. decir cuatro chorradas sin sentido y ver si toca la flauta por casualidad así no va. El Pedro Sánchez es un bluf mas grande que el Zapaero, que ya es decir.........desde el hechizado Carlos II no ha habido en esta país otro tan negado. Por favor Sr. Guerra, pero es que no hay nadie en el PSOE?