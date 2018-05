770 420

Anticorrupción pide prisión inmediata para Bárcenas y su esposa tras la sentencia por la primera etapa de Gürtel

Misma petición para los otros condenados que han comparecido hoy

El Ministerio Público aprecia un elevado riesgo de fuga en todos ellos

El CGPJ impide estar en la vistilla al juez que hizo testificar a Rajoy

La Fiscalía Anticorupción ha solicitado prisión sin fianza para 11 de los 15 condenados por la primera época de la trama Gürtel que han comparecido este lunes ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, entre ellos el extersorero del PP Luis Bárcenas; su mujer, Rosalía Iglesias; los exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón (Madrid), Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda; y el exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo.

Estaba previsto que compareciera Isabel Jordán, la que fuera administradora de algunas de las empresas de Correa, si bien no lo ha hecho por encontrarse en prisión para cumplir condena por los amaños de los contratos públicos que realizaron la trama Gürtel y algunos altos cargos de la Generalitat Valenciana para el montaje del expositor institucional en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás han seguido el criterio de pedir prisión incondicional para todos aquellos que han sido condenados a más de cinco años, alegando para la mayoría de ellos el riesgo de fuga. De este modo, para el exdiputado del PP Jesús Merino (tres años y siete meses); el testaferro de Bárcenas, Iván Yáñez; el asesor de López Viejo, Pedro Rodríguez Pendás (tres años); y la mujer del exviceconsejero, Teresa Gabarra (cuatro años) se han interesado medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales.

Unas vistillas que comenzaron en torno a las 10:50 horas de la mañana y que han durado alrededor de cinco horas. Fuentes jurídicas apuntan que el tribunal anunciará sobre las 17:00 horas de este lunes qué acusados finalmente deberán ir a prisión; mientras que lo acordado para aquellos a los que se les impondrán otros tipos de medidas cautelares se darán a conocer este miércoles.

Indulto para el denunciante

Por otro lado, las representantes del Ministerio Público han explicado que aunque han solicitado que comparezcan condenados a menos de cinco años, no han interesado que lo hiciese el denunciante de la trama, José Luis Peñas -penado con cuatro años y nueve meses de prisión- , ya que, según han anunciado, informarán a favor de cualquier de cualquier medida que sea beneficiosa para él, incluso el indulto, han precisado fuentes jurídicas.

Anticorrupción solicitó el pasado jueves, tras conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional, que se celebrasen unas vistillas para que el tribunal decida si estos condenados deben ingresar inmediatamente en prisión provisional antes de que el Tribunal Supremo confirme esta resolución. Un hecho que ha sido reprochado por el abogado del extesorero 'popular', Joaquín Ruiz de Infante, que ha destacado que estas comparecencias se pidieron sin que les diese tiempo a leer la resolución.

A puerta cerrada

Las primeras comparecencias han sido públicas hasta que ha llegado el momento de que Bárcenas se volviese a enfrentar al tribunal. Su letrado ha informado a los magistrados Ángel Hurtado, María José Rodríguez Duplá (presidenta), y Julio de Diego que las vistillas estaban siendo retransmitidas en directo por la televisión, por lo que han decidido continuar celebrándolas a puerta cerrada.

La Fiscalía ha comenzado pidiendo prisión para el exconcejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, condenado con 7 años y 10 meses. Tras él, le ha tocado el turno a Luis Izquierdo que suma una pena de 17 años y 7 de meses de prisión, y cuyo letrado Miguel Durán, ha manifestado que la petición de cárcel es "genérica y carente de fundamento".

"El señor Izquierdo jamás ha tocado un euro que no sea suyo. Ni se le he acusado de eso ni se le ha podido probar", ha expuesto su defensa, que ha recordado que Izquierdo es pensionista y que su mujer está enferma e impedida, de ahí su "absoluto arraigo" a España.

Izquierdo, sí ha hecho uso de su turno de palabra y ha negado "totalmente" la comisión de los delitos que le atribuye el tribunal, ya que únicamente se ha dedicado a ir "de su casa al trabajo" y viceversa porque tenía que cuidar a su mujer. "Yo ni tengo medios, ni tengo donde esconderme, lo único que tengo es mi casa y mi mujer, que depende de mi", ha añadido.

En cuanto al exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, condenado a 38 años de cárcel, ha enfatizado para evitar la cárcel que su "intención ha sido la de estar a disposición de este juzgado" y ha recordado que ha comparecido siempre que se me ha llamado. "De hecho, no me he renovado el pasaporte para que se vea que no tengo ninguna intención de irme", ha expuesto.

Medidas cautelares

Quien no ha hecho uso de su turno de última palabra ha sido el extesorero 'popular' Luis Bárcenas, condenado a 33 años, aunque las fuentes consultadas han indicado que en un momento puntual, a preguntas de su abogado, se ha manifestado en la misma línea y ha recalcado que ha cumplido "escrupulosamente" con todas las medidas cautelares impuestas contra su persona durante todo el procedimiento. Para él y su mujer, Rosalía Iglesias (15 años), la Fiscalía ha argumentado que existe el riesgo de fuga.

Otra de las condenadas para los que Fiscalía solicita la prisión provisional es Carmen Rodríguez Quijano (14 años y 8 meses de cárcel), exjefa de gabinete de Majadahonda y expareja del cabecilla de la trama, Francisco Correa. La exmujer del líder de la Gürtel ha comparecido ante el tribunal visiblemente desmejorada y ha dicho, con un hilo de voz, que no piensa irse "a ningún sitio" debido a que tiene una hija menor de edad.

También ha pedido prisión el que fuera abogado de Correa entre los años 2001 y 2004, Antonio Villaverde, (ocho años y dos meses de prisión); el exconcejal de Majadahonda Juan José Moreno, (15 años y dos meses), cuya defensa ha expuesto ante el tribunal que su cliente está inmerso en un tratamiento de fertilidad con su pareja la cual, al tener 39 años, solo cuenta con uno más de plazo para poder acceder al mismo.

La Fiscalía también interesa que se encarcelen a Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo y exmarido de la exministra de Sanidad Ana Mato (14 años y cuatro meses); el exviceconsejero madrileño de Presidencia Alberto López Viejo (31 años y nueve meses) y el que fuera responsable de la Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente (condenado a 5 años y 9 meses y de nacionalidad colombiana), para el que se ha pedido la prisión porque no tiene arraigo en España.

Polémica con el CGPJ

La polémica de la jornada ha llegado después de que el máximo órgano de gobierno judicial en España haya impedido uno de los tres magistrados que dictó la sentencia pueda participar en una vista que decidirá sobre el ingreso en prisión de decenas de condenados.

Tras una reunión extraordinaria de su Comisión Permanente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido hoy que el juez José Ricardo de Prada -considerado progresista en los medios de comunicación- no pueda participar en las comparecencias para decidir la situación personal de condenados.

De Prada, cuyo nombre figura como uno de los miembros del tribunal que emitió la sentencia junto con Ángel Hurtado y Julio de Diego, se encuentra desde el 23 de abril en una situación de servicios especiales de la carrera judicial, tras incorporarse a los tribunales internacionales de la ONU, dijo el CGPJ. De Prada fue, además, el juez que permitió que Rajoy declarase como testigo ante el tribunal.

Aunque la ley española permite a De Prada participar en el fallo del caso pese a su marcha, el CGPJ consideró que esta habilitación no se extiende en los procedimientos más allá del fallo. "No procede en Derecho la habilitación para integrar el tribunal que deba (participar en la vista del lunes sobre el envío a prisión), ni para rectificar o aclarar la Sentencia dictada en aquella causa", dijo el CGPJ.

La votación del órgano judicial se resolvió con el voto de calidad del presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, tras un empate técnico entre los ocho miembros de la comisión permanente.

