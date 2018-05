Iglesias dice que el apoyo contundente de sus bases le obliga a seguir

Eres un cretino Iglesias. Todos estamos comprados, el primero tu, a quien pago con mis impuestos para que haga algo mas que quejarse. De momento no has hecho mas que salir en las revistas del corazón y poco mas. En vez de tanta bambalina a ver si te pones a trabajar de una puñetera vez...........hasta ahora entre clases, viajes a Venezuela, programitas de TV y gilipollececes del chalecito y los bebes, no has hecho nada productivo para el país, así que me siento robado por tu actitud vaga e inoperante.