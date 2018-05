Lo que tendría que aceptar Pedro Sánchez para sacar adelante la moción contra Rajoy

Las condiciones de los partidos, 'llave' que dificulta la entrada a Moncloa

Pedro Sánchez entrará el jueves al debate con 156 síes asegurados

Llegar a Moncloa por la vía de la moción de censura no iba a salir gratis a Pedro Sánchez. El líder del PSOE ha asegurado que no negociará y que quien le apoye tendrá que hacerlo sin concesiones, con el único objetivo de desalojar a Mariano Rajoy. Pero ningún partido va a perder la oportunidad de sacar tajada de la coyuntura, que comienza el jueves, o al menos de intentarlo. Si el socialista cediera y todos mantuvieran lo que piden, estas son las condiciones que tendrían que aceptarse para asegurar los 176 síes necesarios:

Ciudadanos (32): la última propuesta a Sánchez, una moción conjunta y sin ninguno de los líderes como candidato. Ante la negativa de aceptar sin condiciones y con el PSOE cerrado a su planteamiento, Albert Rivera ha dado un ultimátum a Rajoy que pasa por convocar elecciones en otoño o promoverá él una moción con un candidato independiente.

Independentistas (17): entre las exigencias, el PDeCAT (9) pide la libertad de los "presos políticos", la vuelta de los "exiliados" y el derecho a la autodeterminación. Desde JxCat suman el fin del 155 y el reconocimiento de que los encarcelados son "presos políticos". No hay que olvidar que la postura del PSOE con Cataluña se ha endurecido en las últimas semanas. Por esto, ERC (8) condiciona su voto -favorable según anunció Joan Tardà- a que se desdiga de algunas declaraciones.

PNV (5): no quiere elecciones cercanas, dijo ayer al Diario Vasco, porque no quiere dar aire a Ciudadanos. Sánchez tiene que luchar contra el 'gigante de los PGE' donde los vascos han jugado un papel clave, como lo acabarán haciendo ahora ante el no de Cs. Sus cinco diputados presionaron por las condiciones pactadas para sacar las Cuentas (inversión, pensiones...) y el socialista tendría que garantizarlas. En contra juega precisamente la fecha en la que los Presupuestos pasarán por el Senado, el 19 de junio. Esto inclinaría la balanza del PNV hacia el 'no' en la moción, que previsiblemente se celebrará antes.

Votos, en principio, asegurados

Unidos Podemos (67 diputados): es el único partido que, de momento, ha mostrado su apoyo incondicional para acabar con el Gobierno del PP. Pero Pablo Iglesias, que ha advertido a Sánchez de que otro fracaso le "sacaría" de la política, dejará a las bases la última palabra, anunciando una nueva consulta.

Compromís (4) también votará por sacar adelante la moción.

Nueva Canarias (1): con su apoyo prácticamente asegurado, pide a Sánchez gobierne con los Prespuestos recién aprobados, sin convocar elecciones.

Con los 84 escaños del PSOE, Sánchez entrará el jueves al debate con 156 síes asegurados.

La factura a pagar para el PSOE

Todas estas condiciones las valora Comité Federal del PSOE, con reunión este lunes. Su moción nunca sería antes del 6 de junio y aunque promete que no agotaría los dos años de legislatura y que convocaría elecciones sin más matiz que el "cuanto antes", el panorama se presenta complicado y podría acabar en fracaso, como ya le ocurrió en 2015.

Si prosperara sin el apoyo de Ciudadanos, la factura electoral podría ser grande para el PSOE, que tendría que enfrentarse en las urnas con el fantasma del apoyo de los nacionalistas e independentistas.

