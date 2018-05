Los independentistas exigen medidas a Sánchez a cambio de apoyar la moción

Acabar con el 155, reconocer "presos políticos" y el exilio entre ellas

Pedro Sánchez. Foto: Efe

Yo te apoyo y tu me das lo que quiero. Poco más o menos, en esa primera línea se resume la estrategia de los grupos independentistas para condicionar el apoyo a Pedro Sánchez, secretario General del PSOE, en la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Lo que parece claro ante los ojos de Partit Demòcrata Europeo Català (PDeCat) es que cualquier movimiento en favor de la moción pasará factura al partido socialista, primero con la supresión del artículo 155 como moneda de canje y luego con más exigencias, entre ellas el referendum sobre Cataluña.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, desveló ayer las condiciones del PDeCAT para apoyar la moción de censura: "Para nosotros, la libertad de los presos políticos, la vuelta de los exiliados y la no criminalización del derecho a la autodeterminación son los puntos esenciales", dijo en Lleida durante la celebración del Aplec del Cargol en la localidad catalana. Por su parte, el portavoz de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, aseguró que cualquier apoyo de los independentistas "pasa por un 'no' del PSOE a la represión, a jugar con la democracia y a flirtear con los que no defienden la libertad. Lo tienen muy fácil, pero lo hacen muy complicado". "Tenemos muy claro que la pregunta que responderemos siempre es: ¿Qué gana Cataluña con la posibilidad de este cambio en la Moncloa?", avisó. De esa forma, para apoyarles, el portavoz de JxCat planteó que los socialistas admitan que se equivocaron sobre el alcance real del 155, que hay presos políticos, y que trabajen para encontrar "la solución para que puedan salir de prisión", dijo Pujol.

Futuro calendario

Por lo pronto, la Mesa del Congreso de los Diputados tiene previsto reunirse hoy a primera hora de la mañana para ver la moción de censura presentada por el PSOE contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Fuentes parlamentarias confirmaron esa reunión, a partir de la cual la presidenta del Congreso, Ana Pastor, tendrá que fijar la fecha para el debate de la moción de acuerdo con Pedro Sánchez. Estas mismas fuentes precisaron que los plazos previstos en la Constitución han comenzado a correr el sábado, pero no cuentan los domingos, que se consideran inhábiles. Así, el sábado comenzó el plazo de dos días a partir de la presentación de la iniciativa que da la Constitución para presentar mociones de censura alternativas, y también el mínimo de cinco días para la votación, aunque no hay plazo máximo y el debate podría, de hecho, dilatarse más.

Sánchez considera que si tiene éxito con la moción de censura tomará posesión enLa Moncloa y se dará un tiempo para gobernar antes de convocar elecciones generales, como le exige Ciudadanos para recibir su apoyo. Según varias fuentes próximas al líder del PSOE, ese tiempo para gobernar no está "fijado" más allá de que no prevé agotar los dos años que restarían de legislatura en el que caso de que obtuviera los apoyos parlamentarios y desbancara a Rajoy.

El propio Sánchez, en su comparecencia para argumentar la moción registrada, detalló que quiere formar un Gobierno solo del PSOE "primero, para recuperar la normalidad política institucional necesaria en nuestro país". "Segundo, para regenerar la vida democrática de nuestro país. Tercero, para poner en marcha una agenda social que atienda a las urgencias sociales que sufren muchos ciudadanos en nuestro país. Y en último lugar, para convocar elecciones. Será un gobierno que convoque elecciones", dijo.

Con el anterior telón de fondo, algunos dirigentes socialistas recuerdan que las encuestas ofrecen buenos datos para el PSOE en el caso de que las elecciones generales se hicieran coincidir con las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo de 2019. Desde el PSOE se "contactará" con otras formaciones políticas para buscar sus apoyos parlamentarios ante la moción de censura, pero no se entablará una negociación de partidos, porque los socialistas ofrecerán un "programa de gobierno" con las "urgencias" sociales que han reclamado en los últimos meses.

Por su parte, el diputado y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafael Mayoral, pidió "desalojar" a Rajoy de la Moncloa como "primera medida de higiene democrática", después de que su partido, el PP, haya sido condenado en la trama Gürtel.

Por el contrario, la secretaria de Organización de Coalición Canaria, Guadalupe González Taño, afirmó ayer que los nacionalistas canarios votarán en contra de la moción de censura presentada por el PSOE si la misma cuenta con el apoyo de formaciones políticas "radicales" y "secesionistas", aunque ha pedido al Partido Popular que "asuma responsabilidades" relacionadas por el caso Gürtel.

