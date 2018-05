El PSOE responde a Cs que no va a "negociar nada" sobre la moción de censura

Así se habla Sánchez. Oblígale a retratarse al fanboy del Ibex.



Además no le necesitas para sacar adelante la moción. El resto de fuerzas deberían apoyar la moción sin contraprestaciones como Podemos.



Albert se va a agarrar a cualquier escusa para no torpedear un gobierno de derechas. Caretas fuera. El que venía a regenerar la política,ja,ja,ja.



Sánchez es el único político con principios. Dijo no es no hasta las últimas consecuencias. Le costó la dirección del partido. Ahora vuelve a cumplir con su programa y la gente se sorprende. Evidentemente quiene se hacen los sorprendidos en este panfleto no han votado al PSOE en su vida.



Mientras Albert Ribera dijo apoyar a un gobierno acuciado por la corrupción en pro de la estabilidad del país, estabilidad que no le importa denostar cuando se empieza a creer sus propias encuestas prefabricadas.



Es una oportunidad única para la sociedad española de crear una sociedad más justa, devolver los derechos robados en esta estafa llamada crisis y de resolver de una vez por todas la confrontación con otras identidades nacionales mediante un estado federal u otra solución posible adoptada sin tener en cuenta los réditos políticos. España necesita un líder como Sánchez, que con todos sus defectos, al menos es una persona con principios y valores. El resto... Sólo miran a su ombligo y se olvidan siempre de su programa, las bases de su partido y su electorado. Por fin alguién que cumple lo que promete cueste lo que cueste. Tienes mi voto y el de mi familia. El de las bases del PSOE ya lo refrendaste.



PP=Ciudadanos=Vox=Continuidad de los poderes en la sombra del franquismo