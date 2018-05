Zoidoberg sentando cátedra, son seres puros arrastrados por hechos y conductas aisladas individuales de individuos aislados ajenos al partido que estaba aislado de dichos individuos que actuaban de muy muy mala fe que actuaban por cuenta propia en el pasado más pasado y aislado. No tienen ningún caso de corrupción ni tampoco ningún caso de compartamiento ético correcto entres sus compañeros de partido....Contabilidad B de décadas no es corrupción, es contabilidad creativa al servicio de la nación. Pagos finalistas no es corrupción, es que los empresarios competían entre si de manera sana por llegar a la final de las licitaciones. Que M puntillo Rajoy salga en la contabilidad creativa es una travesura particular y aislada del contable que actuaba a su aire....., probablemente le introduciría los sobres sin conocimiento de M puntillo a tración, no por ordenes del partido ni por ser un sistema establecido..... La gente es muy mal pensada, ni hay pruebas ni indicios ni caso....Ya vale, un patriota siempre actúa en beneficio de su país aunque sea aisladamente..... Zoidoberg, the next president of united regions of spanishtan.