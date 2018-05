Ciudadanos propone al PSOE una moción de censura conjunta con una condición: que ni Sánchez ni Rivera sean candidatos

Albert decía que apoyaba el gobierno del PP para no ir a unas nuevas elecciones, por el bien del país y ahora que se cree sus propias encuestas a medida cambia su discurso radicalmente y prefiere ir a unas elecciones.



¿Y despúes qué? ¿Si no hay mayoría absoluta que no la va a haber? Volvemos a la misma situación con un parlamento fraccionado.



Este populista de Albert se está convirtiendo en un engreido que va a morir de éxito.



Que fuerza tiene tras él (un 10% de la representación del parlamento) para poner condiciones? Albert sólo quiere conseguir una escusa para no tener que apoyar la moción de censura y así mantener en el poder al corrupto PP.



Yo si fuera Sánchez aceptaba el apoyo incondicional del resto de los grupos, llevaba adelante la moción y una vez en el gobierno ponía a cada uno en su sitio.