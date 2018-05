El PSOE negociará con Cs convocar elecciones si Rivera apoya la moción de Pedro Sánchez

Si no hay garantías legales de que convocaran elecciones, Cs debe pedirle que retire su moción, y apoyar la de Cs, si Rajoy no disuelve antes la cámara.



No hay que olvidar que la anterior no tuvo éxito, porque no se pudieron de acuerdo en el despiece del cadáver de España los dos partidos que compiten por ser presunta "izquierda".



No hay que olvidar que llegó a convencer al actual presidente "en funciones", de que era un "socio leal", no como Ribera, que se estaba "aznarizando".



Por último, no hay que olvidar que el PNV, no confía en Ciudadanos, porque sabe que se la va a clavar, y es solo una cuestión de tiempo. Menos de dos años en todo caso!



Hemos aguantado 40 años, podemos aguantar un par mas.