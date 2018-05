Sánchez lanza una moción de censura precipitada y sin garantizarse apoyos

El PNV se sitúa de nuevo en el centro del tablero

Pedro Sánchez, líder del PSOE. Imagen: EFE

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, decidió este viernes lanzarse al vacío presentando una moción de censura contra Mariano Rajoy que no cuenta con apoyos suficientes para prosperar. Entre los posibles aliados, Sánchez apenas ha encontrado el único respaldo garantizado de Unidos Podemos, porque los grupos independentistas ya le han adelantado que no le darán un voto gratis y le pondrán condiciones.

El PNV, la formación que se convierte una vez más en el centro del tablero político, porque puede mantener a Rajoy o porque puede aupar a Sánchez, tampoco lo tiene claro. Y, en el caso de Ciudadanos, éste anticipa que, de no ser una moción instrumental, es decir, de no perseguir la convocatoria inmediata de elecciones generales, no le brindarán su respaldo para que se instale en La Moncloa y forme un Gobierno sine die.

Pedro Sánchez, por su parte, ha especificado que aceptará cualquier apoyo, venga de donde venga, pero asegurándose el respeto a la Constitución y por ende a la soberanía nacional, un auténtico escollo a la hora de recabar el amparo de las formaciones nacionalistas que son cruciales en dos de las tres ecuaciones posibles.

Posibles alianzas

Partiendo de la base de las escasas posibilidades de que la moción socialista salga adelante, la primera opción pasa por la unión de votos de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos con la suma de 183 votos. José Manuel Villegas, secretario general de C's, fue muy claro ayer al puntualizar que contarán con su ayuda siempre y cuando se promueva una moción de censura instrumental para que se disuelvan las Cámaras y se celebren generales.

Fuentes políticas a las que ha tenido acceso elEconomista afirman que los de Albert Rivera son conscientes de que su petición, la de que el presidente Rajoy convoque elecciones de forma inminente, "agotada ya la legislatura por culpa de la corrupción", y más en concreto tras el conocimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, tiene escasa suerte. Saben que esa tarea solo es competencia del jefe del Gobierno, como también lo es el nombramiento de los ministros. Además, añaden las mismas fuentes, tampoco tienen ningún interés en que Pedro Sánchez ponga un pie en La Moncloa y le coja gusto, prolongue su estancia más de lo debido, se venga arriba, y encima recomponga su liderazgo y aumenten sus oportunidades de ganar unas elecciones generales, cuando hoy por hoy está en tercera posición en la mayoría de los sondeos. De modo que, la primera ecuación en la que entra en juego la formación naranja, parece desvanecerse.

La segunda operación matemática es la que une en una misma lista los escaños a favor de PSOE, Unidos Podemos, Coalición Canarias, Nueva Canaria, y los nacionalistas soberanistas de ERC, PDeCat, Compromís y EH Bildu, llegando a 176 votos. El gran inconveniente de esta fórmula, que para salir adelante, como cualquier otra, debe tener la mayoría absoluta de la cámara (176 diputados sobre los 350), es que Coalición Canaria, con Ana Oramas en Madrid como representante parlamentaria, no apoyarán esta iniciativa, ya que Ana Oramas, representante parlamentaria de este grupo en el Congreso, votará en contra de la moción, entre otras razones porque la formación canaria gobierna en coalición con el PP en las islas. Luego se trata de otra oportunidad para Sánchez que se viene abajo.

Otro momento para el PNV

La tercera de las ecuaciones saca de la quiniela a CC y NC, e incluye los votos de los socialistas, el apoyo de Unidos Podemos, Esquerra, PDeCat, EH Bildu, Compromís y el PNV. O lo que es lo mismo, la izquierda y los nacionalistas del arco parlamentario español, llegando a los 179 escaños.

Ayer, el portavoz jeltzale, Aitor Esteban, reconoció que su grupo, el PNV, estudiará la moción de Pedro Sánchez, porque ellos están en contra de la corrupción, pero también le preguntarán al secretario general del PSOE cuál es su posición con respecto a Eukadi, y cuál respecto a Cataluña. Fuentes de la formación peneuvista, clave de esta tercera composición política, y clave en la continuidad de Rajoy, y por contra de que Sánchez se haga con la moción, no ven nada clara la moción del dirigente socialista. Es más, les plantea muchas dudas. Se preguntan por su capacidad de liderazgo entre sus propios barones, tienen reparos de que estos hayan sido consultados y sopesado las consecuencias de esta segunda moción a Rajoy, y no olvidan que se acaban de aprobar los Presupuestos en el Congreso, y que unas elecciones a la vuelta de la esquina puede traer consigo la llegada de Albert Rivera al Palacio de La Moncloa.

Además, tampoco consideran los nacionalistas vascos que la moción sea la solución para Cataluña. ERC por su parte apoya la propuesta, pero exige que el PSOE "corrija sus ofensas" a los catalanes. Así que, con las vacilaciones del PNV, los requisitos de Esquerra, y con la censura de Junts per Catalunya, que ejerce sobre PDeCat, y que ayer puso en duda la moción de Pedro Sánchez por "insultar" al presidente de Cataluña, Quim Torra, y compararlo con Le Pen, la tercera y última ecuación también parece abocada de igual modo al fracaso.

"Quién apoya a quién"

Del otro lado, del PP, la gran incógnita son los apoyos de Sánchez, porque concluyen que habrá que ver quién apoya a quién. Después de verle apoyando el 155, a Fernando Martínez Maíllo se le plantea una pregunta: "¿A qué Pedro Sánchez tenemos que creer?".

