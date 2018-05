Rivera, clave para evitar un Gobierno populista como el griego y el italiano

Empresas, mercados y Europa, preocupados por el devenir español

Albert Rivera, líder de Ciudadanos, en el Congreso. Imagen: EFE

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, lanzó ayer por la mañana un mensaje ante los periodistas en Valencia que disparó todas las alarmas y generó confusión: "La corrupción del PP ha liquidado esta legislatura, la ha asfixiado", y matizó que "España no puede permitirse seguir con un Gobierno débil", si bien el político declaró después que no apoyará la moción de censura del PSOE, al entender que Pedro Sánchez se apoyará "en nacionalistas y populistas".

La opción de un Gobierno similar al de Grecia o al de Italia, con partidos claramente antisistema, preocupa sobremanera a las empresas, a Europa y a los mercados, y Ciudadanos es conciente de ello.

Villegas sí admitió que el Ejecutivo de Rajoy está "debilitado" como consecuencia de la sentencia emitida este jueves sobre el caso Gürtel y, en general, por los casos de corrupción. Calificó su situación de "insostenible", en un momento en que España necesita un Gobierno "fuerte y legítimo", no "débil e inoperante".

El número dos del grupo naranja solicitó que Rajoy convoque elecciones en pocas semanas, "porque el Gobierno ha quedado liquidado", y consideró que "es necesario un nuevo Ejecutivo legitimado y unas instituciones fuertes para dar estabilidad a España y hacer frente a uno de los mayores retos de la democracia española, la ruptura del país desde Cataluña".

Villegas, al ser preguntado por la moción de censura, aseguró que "Pedro Sánchez no se ha puesto en contacto con Ciudadanos para explicar nada sobre esta iniciativa". Pero sobre todo, aclaró que no están dispuestos a apoyar al candidato: "Ciudadanos no va a apoyar esta moción del PSOE" al entrar en ella Podemos, ERC o PdeCat.

El secretario general declaró que para C's, la solución a la situación "no son las prisas ni el oportunismo" de Sánchez, ni que "salga Rajoy de La Moncloa para que entre él".

"La corrupción ha hecho insostenible el Gobierno de Rajoy" señaló Villegas en referencia a la última sentencia del caso Gürtel, y, por ello, ha continuado, "son los españoles quienes, con su voto, tienen que decidir y dar una solución democrática y seria a esta legislatura, cada vez más atenazada por las irregularidades".

Pero no solo fue una sugerencia al presidente de Gobierno, sino una advertencia, pues en caso de que se enroque, "Ciudadanos impulsará una moción de censura instrumental para que se convoquen elecciones". "O convoca elecciones Rajoy o lo hace el Parlamento con una moción de censura instrumental, al único efecto de que el que salga elegido" como presidente del Gobierno "lo antes posible firme ese decreto" para convocarlas, ha dicho después en declaraciones a laSexta.

Villegas convocó ayer, varias horas después dela comparecencia de Mariano Rajoy, una nueva rueda de prensa para este mismo sábado, consciente de que todas las miradas apuntan a C's esta vez, en la sede central del Madrid, para hablar "sobre actualidad".

