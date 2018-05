PSOE y Ciudadanos mueven ficha: comienza la pelea por echar a Rajoy

Para echar a ladrones que juegan sucio siempre es buen momento porque siempre es malo que sigan robando Que tontería ¿no? que algunos digan que no es buen momento ... pero al tal Rivera esto no le importa, no le parece suficiente, sino que su único interés no es que le roben, nos roben, sino electoralista, ... porque el partido de Rivera tiene opciones de acaparar todo el voto nacionalista, integrista, fascista y ultracapitalista del país y sumarlo al voto de los que creen que es un partido moderado, de centroizquierda, etc ... fíjense que se propone la creación de un órgano vinculante para las multinacionales en materia de DDHH y votan que no, con toda la expulsión, la inmigración que produce la explotación de las personas sin reconocerles sus DDHH, ... y encima a los que lo proponen les llaman enemigos del libre comercio, o votan a favor de un acuerdo por el cual las multinacionales no tienen que cumplir las leyes del país donde se instalan, pueden paralizar sus parlamentos, etc ... y llaman a los contrarios enemigos del libre comercio y se llaman a sí mismos constitucionales, patriotas, ... favoreciendo que los explotadores estén por encima de la ley, ...