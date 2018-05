Rajoy: "Esta moción de censura es mala para los españoles y perjudica la recuperación económica"

El Partido de los ERES, quiere echar al Partido de la Gürtel...



Eso si... Pedrito no tiene nada que ver con los de Chaves....pero si...Mariano, con los sinvergüenzas de la Gürtel....



Los separatistas, y los Nacionalistas, se frotan las manos....



Cs, si... pero no...que a lo mejor, quizás, no sabemos, si...aunque depende, si y no siendo seguro, que a lo peor no sabemos que aunque puede ser!!!!



Podemos.... distraer al personal del CASOPLÓN de lujo... con esto de la censura, y que bien nos va a venir, que el personal esté distraido....



SEPARATISTAS... Que bien... mira tu por donde, a lo mejor, hasta nos salimos con la nuestra, con los del PSOE, que ya sabemos que estos ....tragan....