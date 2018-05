El PP intenta frenar con los ERE una moción de censura del PSOE contra Rajoy

El sentido común dictamina que el PP ha de seguir gobernando

"No podemos detenernos por casos que de hace mucho tiempo"

Pablo Casado. Foto: Efe

Los ERE como parapeto ante una posible moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy como consecuencia directa de la sentencia de la trama Gürtel. Sería una "incoherencia", ha dicho el vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, porque los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán también están procesados y no están los socialistas, a su entender, para "dar lecciones en estos casos". La carrera por la moción de censura: lanzarla tú antes de que lo haga tu adversario.

Desde los micrófonos de RNE, Casado ha defendido que "el sentido común" dice que el PP ha de seguir al frente del Gobierno: "No podemos detenernos por casos que han pasado hace mucho tiempo y que están juzgados". Ese mismo argumento es el que esgrimió ayer Mariano Rajoy una hora antes de que se diera a conocer la sentencia que además de las condenas a Bárcenas, Correas y demás, condena al PP con una multa de 245.000 euros como partícipe de la trama a título lucrativo.

Desde el PP critican a quienes "buscan réditos partidistas a casos que se han llevado instruyendo mucho tiempo yq ue han tenido repercusión en las urnas". Si el PSOE recogerá el órdago que le lanzó Podemos se sabrá en unas horas en caso de que anuncie la moción de censura.

Para Casado, que el PSOE gobernara sin pasar por las urnas con dos expresidentes -vuelta a los ERE- en el banquillo "por casos milmillonarios" sería incoherente: "Con toda la humildad, pensamos que la estabilidad política no puede depender de algo como esto", ha dicho en RNE.

La sentencia ha abierto varios frentes al PP. Nada más conocerse, Albert Rivera declaró que marcaría un antes y un después en una relación de Ciudadanos con el Gobierno. Sin embargo, Casado no ha desvelado sobre cómo procederá el PP en caso de moción pero ha advertido al PSOE de los riesgos de no sumar si Cs finalmente no apoyara la iniciativa.

