Cómo beneficia y perjudica a PSOE y Ciudadanos la moción de censura contra Rajoy

No creo que la solución sea una moción de censura, quien se pondría frente al Gobierno con 85 escaños¡¡¡¡¡¡, el PSOE, tendría que dimitir al día siguiente porque me imagino que su "gurtel" es Andalucía, pero estos no dimitirían, y su pasado es tan negro o más que el del PP, creo que lo justo es que el pueblo Español hable en las urnas. por cierto los indepes que no voten ya que no es su país...........