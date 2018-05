La sentencia de 'Gürtel' desluce los logros económicos de la 'era Rajoy'

¿ De qué logros habla el que escribe este artículo ? No será de una reforma financiera que nos ha costado decenas de miles de millones de Euros y que sigue sin lograr que el crédito fluya de nuevo. O de una reforma laboral que lo único que ha hecho es precarizar el empleo y facilitar el despido a las empresas.



En fin , Mariano no has hecho prácticamente nada y lo único que has hecho es aprovecharte del manguerazo del BCE , de la bajada del precio de petróleo y del crecimiento del sector turístico para vender logros de los que tú no eres responsable. En fin , eres penoso y ni un milagro te va a salvar del sopapo que se va a llevar tu partido en las ´próximas elecciones autonómicas y generales.