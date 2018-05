Juan Carlos Monedero: "Los anticapitalistas están confundiendo a nuestro electorado"

"Albert Rivera me da más miedo que Mariano Rajoy, es un falangista"

"El PNV es un partido sin escrúpulos, tan carroñero como Ciudadanos"

"Podemos no ha cuidado a sus liderazgos por eso consulta a las bases"

Juan Carlos Monedero. Foto: eE

Da la sensación de que está enfadado con la humanidad, o mejor dicho, con toda la profesión periodística, a quien acusa de estar minando la democracia. Se ha convertido en el gran valedor ante la opinión publica de la compra del chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero, sobre la que corren ríos de tinta estos días. Lo define como una cortina de humo para tapar casos de corrupción del Gobierno. No está ni en el Congreso ni en las instituciones, pero su presencia y su influencia se sigue notando y mucho. Dejó hace tiempo la cúpula de Podemos y aunque se reivindica como fundador y militante de a pie, se ha convertido en una especie de conciencia crítica de la formación, un referente para los sectores más inconformistas, además de ser la cara y la voz de los morados en los medios de comunicación cuando vienen mal dadas. Juan Carlos Monedero (Madrid 1963 ) es un hombre radicalmente de izquierdas, inteligente, ingenioso, de rápidas respuestas y un irónico a la vieja usanza, de esos que usa el humor para cambiar de tercio cuando le interesa, sin que apenas se note. Dice que Albert Rivera es un falangista, el José Antonio Primo de Rivera del siglo XXI, que el PP es una estructura organizada para robar, como demuestra Gürtel. Afirma que Pedro Sánchez es una veleta y el PNV se vende por un plato de lentejas.

Que Pablo Iglesias e Irene Montero se hayan comprado un chalet de 600.000 euros, ¿choca con las ideas que ustedes defienden?

Esta polémica es una estrategia muy bien articulada por Okdiario.es, el tabloide que trabaja en las cloacas del Estado. Ellos sacan la noticia y contaminan todos los medios. Mientras se ha dado consistencia de noticia principal a la compra de una vivienda no nos hemos enterado de que un juez ha anulado la acusación sobre las preferentes, no hemos hablado de las peleas de uno de los grupos económicos más importantes de España: El Corte Inglés, o no hemos vuelto a hablar de las notas de Pablo Casado. Todo esto del chalet es una cortina de humo para tapar otros escándalos de mayor calado.

¿De verdad cree que es una campaña para debilitar a Podemos?

Hay una persecución a Podemos que no la ha sufrido otros partidos, y que recuerda a la que tuvieron en su día Julio Anguita o Gerardo Iglesias. Se está planteando que la izquierda tiene que vivir en chabolas y los ricos en mansiones. Ha habido un acorralamiento a Pablo y a Irene, a los que se está intentado matar civilmente, porque no se les puede matar políticamente, y cuyo ejemplo máximo es que salga publicada la ecografía de sus hijos en el tabloide de Inda. ¿Y qué es lo siguiente? Si fuera una casa de lujo no se podrían colocar, como han hecho los fascistas de VOX, un cartel en la fachada, porque las casas de lujo están en urbanizaciones privadas.

¿Es un error plantear una consulta en Podemos?

El error es presentar como personal el acoso a los líderes de Podemos. Los acosos que hemos tenido los dirigentes de la formación no eran un problema personal nuestro, sino del partido. A mí nunca me han perseguido por ser Juan Carlos Monedero, me han perseguido por ser fundador de Podemos, por eso digo que Podemos no ha cuidado a sus liderazgos y consultar a las bases es una manera de decirles a todos que los líderes tienen que estar de alguna manera cuidados y protegidos por las bases, porque si no, la siguiente pregunta es, ¿merece la pena que yo sacrifique el futuro de mis hijos por hacer política?

Pero, ¿no es una incoherencia que Pablo criticara a De Guindos por comprar un piso de 600.000 euros?

La incoherencia es que el ministro del rescate bancario, que ha regado con 60.000 millones a la banca, quitándonoslo a los españoles, con información privilegiada se compre un piso varios meses antes de que suba el IVA, aprovechando que han hundido el precio de la vivienda, y comprara por 600.000 euros una casa que valía 2 millones. De Guindos hizo trampas. No se puede comparar esos comportamientos con el de una pareja que se compra una vivienda para vivir, con una hipoteca de 30 años, y que no ha robado a nadie. Todo esto ha sido una distracción para que no hablemos entre otras cosas.

Pues también en Podemos ha habido críticas de los anticapitalistas...

A veces los anticapitalistas, más que revolucionarios, parecen revoltosos. Que de repente, en mitad de un linchamiento, con los fascistas de VOX asediando la casa donde van a vivir Pablo e Irene y con toda esta campaña orquestada por las cloacas del Estado, entren a ese trapo y refuercen a los conspiradores, confunde a nuestro electorado.

Pues el alcalde de Cádiz, 'Kichi', Urbán y otros ya han dicho que se abstendrán en la votación...

Ellos se han dado cuenta de que han metido la pata. Pero vamos, los anticapitalistas donde tienen responsabilidades de gobierno hacen cosas que se corresponden con las responsabilidades de gobierno, y que pueden chocar con lo que predican. Kichi tiene que vender fragatas a Arabia Saudí y condecorar a una virgen, porque le toca, porque es alcalde de todos los gaditanos y gaditanas. En mitad de esta cacería, haber querido sumar puntos distanciándose de nosotros es malo. Que los anticapitalistas se sumen a este fascista de Inda dice mucho de Inda y poco de los anticapitalistas.

Admita al menos que han valorado mal el impacto de la noticia...

Puede que, efectivamente, Pablo haya hecho una mala evaluación del impacto, pero desde luego ésta no es una noticia que pueda soportar 10 día. Ha habido una cacería para revertir lo que decían las encuestas: que Podemos está en el segundo puesto.

¿Es cierto que Podemos opera con la misma Caja que concedió la hipoteca del chalet?

Ya veo que también usted está intentando construir un caso donde no lo hay. Podemos trabaja con cuatro entidades, y ésta es una de ellas, pero no es donde tiene más dinero depositado el partido. Los que están intentando vincular algún tipo de juego sucio, también con el préstamo, lo que pretenden es mover la máquina del fango. Los medios están debilitando la democracia. Siguen construyendo un caso, dándole más importancia a unos que son personas honradas y trabajadoras, que a los que han robado a manos llenas. ¡Cómo no van Pablo e Irene a preguntar a las bases si esto parece un juicio como los de la posguerra!

¿Sitúa Zaplana al PP en el abismo?

Llevamos tiempo diciendo que la dirección del PP es una organización para delinquir. Si se le aplicase la Ley de Partidos, habría que ilegalizarlo. En una formación donde la proporción de imputados y encarcelados es enorme, donde el 100 por cien de los tesoreros están imputados por corrupción. Nos lleva a pensar que es un partido pensado para robar. La sentencia de Gürtel lo confirma: el PP se ha lucrado del robo de bienes de todos los españoles.

Es cierto que tres de los cuatro presidentes de Valencia están investigados por corrupción, pero...

Tienen las manos manchadas de corrupción los de Valencia, todos los presidentes del PP de la Comunidad de Madrid y muchos más. Pero eso no afecta solo al PP. Zaplana hoy en día estaba en Ciudadanos, igual que Aznar. Los que sentaron las bases de la corrupción del PP, hoy están en Ciudadanos.

Según la última encuesta del CIS, C's da el 'sorpasso' al PSOE y ustedes están bastante estancados....

Podemos no está estancado. En esa encuesta tenemos una tendencia ascendente. Sobre el ascenso de C's, a la gente que ha votado al PP le resulta muy fácil decir que va a votar a Ciudadanos, porque decir que se vota a un partido tan corrupto como el de Rajoy hasta a los votantes les da vergüenza. A Rivera le pasa lo que le ocurrió en la transición al Rey Juan Carlos, que le taparon todos los errores, y eso hace que votar a C's sea fácil. Pero cuando se quiten la careta y se descubra que el Ibex ha creado a un nuevo José Antonio, las cosas cambiarán. A mí me da más miedo Rivera que la antigua derecha.

¿Le da más miedo Rivera que Rajoy?

Me da más miedo Rivera que Rajoy, porque Rivera es un falangista, es muy joseantoniano. El discurso de no hay desahuciados ni inmobiliarias, hay españoles, no hay banqueros ni preferentistas, hay españoles, le define como un falangista. Es el José Antonio Primo de Rivera del siglo XXI y eso aterra.

¿La conclusión entonces es que con el PP o con C's España es un país de centroderecha?

España es un país que se declara de izquierdas, pero una parte importante sigue manteniendo comportamientos claramente de derechas. Ahora, hay una España emergente, joven, que vota mayoritariamente a Podemos, y aunque algunos nos dieran por muertos, aquí estamos, con el 19,6% en el CIS. Somos la única opción de izquierdas, que está al lado de los de abajo.

¿Podría entenderse con el PSOE ahora? El 155 les ha distanciado

El PSOE es un día el doctor Jekyll y otro Míster Hyde. No se sabe muy bien cuál es el PSOE verdadero porque ellos están tan fragmentados que ignoramos lo que piensan. Pedro Sánchez es muy veleta, se mueve y cambia según el viento que sople, pero, aunque sea difícil, es evidente que PSOE y Podemos estamos condenados a entendernos.

¿Qué le parece que PP, PSOE y C's se estén planteando ampliar el 155?

Ampliar el 155, cuando el Constitucional tiene pendiente un fallo de lo que ha sido la aplicación, es temerario. Rivera, que no tiene escrúpulos, le reprochó a Rajoy que no mandase los tanques a Cataluña, y Rajoy le contestó que debiera ser tan leal como Pedro Sánchez. Fue patético. Que Rajoy ponga de comportamiento de buen chico a Pedro Sánchez, que ganó la Secretaría General hablando de plurinacionalidad, y se jugó el cargo con el "no es no", le convierte en persona poco fiable.

¿Será Rajoy candidato?

Yo no descarto que Rajoy siga. La descomposición interna del PP es tan fuerte que cualquier escenario de cambio va a acelerar la sangría, y por tanto por una mera cuestión de supervivencia van a intentar cerrar filas. De lo contrario, los sectores de Cospedal, los de Santamaría, y los diferentes grupúsculos se mandarán cabezas de caballo al estilo de la mafia, como han hecho con Cifuentes. Es muy peligroso. No tienen escrúpulos ni les frena nada.

¿Qué le parece el nuevo presidente de la Generalitat?, ¿viene a gestionar o a forzar un choque?

El choque de trenes ya está aquí, y cada vez es más grave, porque tiene más víctimas. Que el independentismo coloque a un xenófobo que odia a España y a más de media Cataluña, que Rajoy, con su españolismo hueco, le entregue a la justicia decisiones políticas, y que el juez Llarena haga el ridículo en Europa, en un sainete temerario. Además, tenemos al PSOE subordinado a una estrategia suicida del PP, a Rivera diciendo que manden a los tanques, y todo es una locura. La única salida es lo que dice En Comú Podem: sentarse a dialogar.

¿Lo sensato no sería nombrar un Gobierno con 'consellers' limpios?

Que esta gente esté en prisión provisional es un insulto a la democracia. Los ciudadanos se preguntan qué hace Urdangarin en la calle y los consellers en prisión provisional por unas acusaciones que Europa está diciendo que no se sostienen. No quiero ni pensar cuando pidan la detención de Valtonic a Bélgica y en la orden digan que es que ha escrito letras de unas canciones.

¿Le gusta que una persona como Quim Torra sea el máximo representante de la Generalitat?

¿Cómo me va a gustar una persona que considera que yo soy un ser inferior, una bestia carente de interés, a quien desprecia? Torra es la resurrección en España de los Kucinskis, Le Pen, Orbán, y de esos locos racistas que hay por Europa.

Parece que Rajoy e Iglesias se reunirán en breve para hablar del 155

Sí, van a hablar, y parece sensato que Rajoy se reúna con la tercera fuerza política de España. Sobre el 155 se ha dicho que su aplicación es inconstitucional, que lo que te permite es evitar comportamientos contrarios a la Constitución, no suprimir las decisiones electorales de los catalanes, porque entonces estamos rompiendo principios democráticos. Su aplicación de esa manera ha sido un grave error.

Lo que ya hay son Presupuestos, ¿qué le parece el PNV?

El PNV no tiene escrúpulos. No le interesa que estén encarcelando a gente que son prácticamente idénticos a ellos. El mercantilismo del PNV insulta a cualquier sensibilidad decente. Que la lectura democrática esté en virtud del precio electoral que pagues y del dinero que recibas, es aterrador. Tan carroñero como C's, que critica el cupo y aprueba con estos un cuponazo.

¿Qué piensa de estos PGE?

Son malos, muy malos. No responden a las necesidades de un país que ha solventado con mucho sacrificio sus problemas, pero no se establece la más mínima redistribución. España ha crecido, hemos superado el pico de la crisis, pero los españoles vivimos peor. Eso explica por qué los pensionistas están en la calle.

Gracias a que hay presupuestos, las pensiones se adaptarán al IPC...

Eso demuestra dos cosas: que el PP y el Gobierno mentían cuando decían que no había dinero, y que las protestas en la calle tienen efectos. Es una buena enseñanza: con el pueblo en la calle, lo imposible se vuelve una posibilidad real.

