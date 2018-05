Rajoy relativiza el caso de Zaplana y la trama Gürtel: "Son casos de hace muchos años"

¿Casos aislados de corrupción dice usted?. Menudo caradura tenemos de Presidente del Gobierno!. En cualquier otro país europeo avanzado hace años que usted habría dimitido por "corresponsabilidad" política!



Mire usted si son casos aislados que muchos de ellos son casos de exministros que estuvieron con usted en los gobiernos de Aznar, y otros nombrados por usted en sus gobiernos. Un presidente que conozca tan poco a estos delincuentes, después de que estos hayan campado tan a sus anchas a su lado es porque no quiere enterarse o porque es igual que ellos; en todo caso es un muy mal Presidente! En la Comunidad Valenciana creo no se escapa ni “Deu”: desde los Molt Honorables Presidents, hasta los exconseller con mayor peso y poder político y económico . En la Comunidad Madrileña, tres cuartos de lo mismo. Alcaldes, a cientos, concejales, a miles. Además de lo robado personalmente, además de lo dopados que se presentaron a cada elección, además de lo que se ha beneficiado también el PP, son ustedes, además de unos inmensos caraduras, unos delincuentes de guante blanco, una mafia blanca que ha podrido el poder ejecutivo; Ustedes no son el Partido Popular, son el Partido Podrido, el partido que debe desaparecer, al igual que parte del PSOE en Andalucía; lo malo, es que los españolitos, no se sabe claramente el por qué, continúan votando a dicha mafia, quizás porque muchos actúan también así en su vida diaria (debe ser lo malo de la condición humana o vete a saber el porqué será, pero es mas claro que el agua, que votar a ustedes es votar a la corrupción total de un poder político que hace y deshace para los suyos y quienes les corrompen. Esperemos que, al menos, las Nuevas Generaciones de su partido no lleguen también a gobernar, al menos como ustedes lo han hecho, pero mejor de ninguna manera, ya que lo que se suponía renovación del PP mire como le están dejando, con carreras universitarias y masters regalados y algunos metiendo la mano hasta en los supermercados, lo cual es lo de menos!!