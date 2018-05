Hasta 30 detenidos en una macrooperación en Cataluña por el desvío de subvenciones al procés

En españa no hay libertades por eso la UE se burla de Llarena y su papeles de ordenes.



Guay 10M "recuperados", eso es una cantidad ridicula comparado con el macro-robo de rajoy a españa. 500.000 millones en deuda durante su gobierno.



Por eso no me extraña que españa se gobernado por un obsceno en el poder, lleno de corrupcion, malversacion como jamas en la historia.



Revisar las "desviaciones" del PP esas si son vulgares y que jamas se recuperaran por que es DEUDA a pagar. (Que como no se pague vienen los embargos del patrimonio publico).