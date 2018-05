El nombramiento de los 'consellers' tensa el pulso entre Torra y Moncloa

Menudo casoplón se ha comprado el Pablo Manolo, y ahora los aborregados deben de aplaudirle masivamente.



Pablo Manolo no sabe lo que es pasarlo mal en la vida, no sabe lo que es vivir en un barrio marginal donde tu tío llega borracho a casa e intenta meterte la lengua cuando estas en la cocina, no sabe que un padre abandona a su mujer embarazada el día del parto, no sabe lo que es que un hermano nazca con síndrome por la coca. Pablo Manolo es un capullo pijo que nos llenó los oídos con lo que queríamos escuchar. Adiós Pablo Manolo, disfruta con tu mujer, pero déjanos en paz con tus mentiras.