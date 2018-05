La detención de Zaplana, otro latigazo al PP de Rajoy y al Gobierno de Aznar

Mariano, debes de estar acojonado como el zaplana mierda ese durante todo este tiempo que sabia que estaban esperando a que moviera una pata para cazarlo.



Y tu sabes, marianito, que, sobres, tu te has mamado unos cuantos, y que la policía no es tonta....



Yo no pierdo la fe en ellos, faltaría más!



En los políticos hace tiempo que sí la perdí y concretamente, tu banda es la culpable de esa pérdida total de confianza, manada de ladrones.