La juez Lamela envía a juicio a Trapero y a la cúpula de los Mossos tras culminar su instrucción

15



¿Y tú por qué hablas sin saber?



En una calurosa tarde de agosto de 1993, en un solitario y lúgubre bosque cercano a Vallgorguina, una anciana bajita y jorobada, de unos 103 o 104 años de edad, y con una asquerosa verruga en la nariz, me preguntó en un catalán muy arcaico, como del siglo XV, que cuánto le faltaba para llegar andando hasta Sant Iscle de Vallalta.



Yo iba en bicicleta por un camino de tierra y me crucé con esta anciana. Te juro que tenía pinta de bruja. ¡Llevaba unas alpargatas que no terminaban en punta, sino que eran totalmente cuadradas! Las brujas no tienen dedos en los pies. ¡Me quedé flipando!



A pesar de que hay una película titulada "La maldición de las brujas" (1990), yo no vi dicha película hasta 1996. La 1 de TVE la emitió una tarde de sábado.



En 1996, me acojoné al ver la película, pues en la misma se describen los rasgos más característicos de una bruja. La descripción coincidía con la anciana que vi tres años antes.



También me encontré -cara a cara- con un extraterrestre en la madrugada del domingo, 30 de julio del 2000. Era un ser humanoide y muy luminoso. Emitía una intensa luz blanca y estaba flotando a escasos centímetros del suelo. Todavía no se lo he contado a Íker Jiménez. Esto fue en Alella, un municipio cercano a Barcelona. Fue en una urbanización. Todos los perros que había en los jardines de las casas más cercanas a este extraño ser, proveniente de otro planeta, empezaron a ladrar, pero también a aullar (¡de miedo, por lo que estaban contemplando!).



Fueron cinco eternos minutos. Luego, el extraño ser luminoso se fue apagando paulativamente hasta que desapareció por completo.



Yo, por precaución, durante esos cinco minutos (y no sé si llevaba más tiempo antes), me detuve y apagué las luces de mi coche. Tuve que frenar en seco, pues me lo encontré en medio de la calle, tras una curva. Os juro que jamás en mi vida he pasado tanto miedo. Se me pone la piel de gallina con solo recordarlo.



¡Y solo estaba yo! ¡No pasaba ningún coche más por ahí! Eso sí: un vecino salió a su jardín porque los ladridos de su perro lo despertaron. Pero no se atrevió a salir a la calle. Simplemente le dijo a su perro: "¿Por qué ladras? ¡Cállate ya, Chusky! ¡No me dejas dormir!"



Yo venía de la "Festa Major" ("Fiesta Mayor") del pueblo de Alella. Cada año se celebra desde finales de julio hasta el 1 de agosto.